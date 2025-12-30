Gianfranco Zola ha parlato di diversi temi di attualità alla Gazzetta dello Sport: ecco la sua favorita per lo scudetto e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 16:02)

Se ne va un 2025 nel segno del Napoli, Zola.

"Scudetto e Supercoppa rappresentano simboli di una grandezza che gli appartiene. È innegabile ed è scritto negli ultimi quindici anni, in cui Aurelio De Laurentiis ha investito in maniera possente e appropriata".

E sarà il 2026 del...?

"La più forte, anche se di poco, per me è l’Inter. Ma sono un romantico, dico Napoli per ciò che ha rappresentato nella mia vita. Il mio primogenito è nato lì e lì, non devo ricordarlo, ho ricevuto tantissimo".

Scelga gli uomini dell’anno.

"Potrei dire Antonio Conte, che ha vinto. Ma farei un torto a De Laurentiis. Potrei dire Beppe Marotta, che ha confermato di essere il numero 1, però non dovrei ignorare Cristian Chivu, una scelta del presidente nerazzurro che mi sta stupendo".