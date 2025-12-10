L'ex attaccante Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Le squadre oramai si stanno abituando a questi ritmi: si gioca sempre. Dal punto di vista fisico incide fino a un certo punto. Avranno modo di recuperare. Il Napoli da anni gioca con questi ritmi. Non dovrebbe essere un problema troppo gravoso. Siamo ancora a metà stagione e le energie ci sono".
Zola: “Non mi sorprende vedere il Napoli ancora in alto, Conte grande allenatore”
L'ex attaccante elogia la formazione partenopea, in testa al campionato e impegnato questa sera in Champions League
A proposito di campionato: si aspettava un Napoli capolista?
"Sì, per ovvie ragioni".
Ovvero?
"È un'ottima squadra e ha un grande allenatore. Trovarla dove è in questo momento non mi sorprende".
