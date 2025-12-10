L'ex attaccante Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Le squadre oramai si stanno abituando a questi ritmi: si gioca sempre. Dal punto di vista fisico incide fino a un certo punto. Avranno modo di recuperare. Il Napoli da anni gioca con questi ritmi. Non dovrebbe essere un problema troppo gravoso. Siamo ancora a metà stagione e le energie ci sono".