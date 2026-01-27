Gianfranco Zola, ex calciatore, ha parlato al Corriere dello Sport: queste le sue parole verso gli impegni di domani delle italiane in Champions League

27 gennaio 2026

Scusi la franchezza tranchant: se il Napoli dovesse uscire dalla Champions sarebbe la fine anticipata delle ambizioni stagionali?

«No, non sarebbe la fine di niente, è totalmente da escludere. Sarebbe un brutto colpo, quello sì: una squadra come il Napoli deve ambire ad andare avanti in Champions, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest'anno, non è facile gestire la situazione che si è venuta a creare».

È ancora aperto anche il discorso scudetto? L'Inter vola.

«Per me si, certo. E ora arriveranno i momenti difficili per tutti: la stagione è intensa come poche e il cumulo dei minuti comincerà a farsi sentire senza le soste».

Le piace la formula della Champions? L'incertezza, il thrilling, le beffe.

«Le perplessità iniziali sono state ovvie, soprattutto quando sei affezionato a una struttura specifica, ma le sensazioni sono cambiate già dopo le prime giornate della scorsa edizione. Oggi possiamo dire che la formula è più avvincente rispetto al passato. Siamo all’ultima giornata e tanti verdetti sono in sospeso: questo è il dato che certifica la qualità».

Inter, Juventus e Atalanta aspirano alle magnifiche otto, dicevamo.

«Le ultime due partite della Juve, soprattutto quella con il Napoli, sembrano tracciare l'inizio di un nuovo percorso: il miglioramento dei giocatori è costante, si vede che credono in ciò che fanno. E questo significa che hanno totale fiducia in Spalletti».

È iniziato un ciclo Chivu?

«La sua Inter ha tanta qualità e sta facendo un percorso da grande squadra, in linea con il suo potenziale. I test importanti verranno più avanti, quindi dobbiamo aspettare. Un giudizio potrei darlo da marzo in poi».