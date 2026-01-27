FC Inter 1908
Zola: “Se Napoli esce domani è stagione finita? No, non finisce niente. Ha attenuanti perché…”

Gianfranco Zola, ex calciatore, ha parlato al Corriere dello Sport: queste le sue parole verso gli impegni di domani delle italiane in Champions League
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Gianfranco Zola, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: queste le sue parole verso gli impegni di domani delle italiane in Champions League.

Scusi la franchezza tranchant: se il Napoli dovesse uscire dalla Champions sarebbe la fine anticipata delle ambizioni stagionali? 

«No, non sarebbe la fine di niente, è totalmente da escludere. Sarebbe un brutto colpo, quello sì: una squadra come il Napoli deve ambire ad andare avanti in Champions, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest'anno, non è facile gestire la situazione che si è venuta a creare». 

È ancora aperto anche il discorso scudetto? L'Inter vola.  

«Per me si, certo. E ora arriveranno i momenti difficili per tutti: la stagione è intensa come poche e il cumulo dei minuti comincerà a farsi sentire senza le soste». 

Le piace la formula della Champions? L'incertezza, il thrilling, le beffe.  

«Le perplessità iniziali sono state ovvie, soprattutto quando sei affezionato a una struttura specifica, ma le sensazioni sono cambiate già dopo le prime giornate della scorsa edizione. Oggi possiamo dire che la formula è più avvincente rispetto al passato. Siamo all’ultima giornata e tanti verdetti sono in sospeso: questo è il dato che certifica la qualità». 

Inter, Juventus e Atalanta aspirano alle magnifiche otto, dicevamo.  

«Le ultime due partite della Juve, soprattutto quella con il Napoli, sembrano tracciare l'inizio di un nuovo percorso: il miglioramento dei giocatori è costante, si vede che credono in ciò che fanno. E questo significa che hanno totale fiducia in Spalletti». 

È iniziato un ciclo Chivu?  

«La sua Inter ha tanta qualità e sta facendo un percorso da grande squadra, in linea con il suo potenziale. I test importanti verranno più avanti, quindi dobbiamo aspettare. Un giudizio potrei darlo da marzo in poi».

