Italia, torna Acerbi: Spalletti lo sceglie per marcare Haaland. Il ct lo ha convinto a tornare

"Spalletti dovrà gestire le forze, ma sicuramente in Norvegia servirà la miglior squadra. Il rientro di Acerbi prelude a una difesa con due interisti (anche Bastoni) e probabilmente Di Lorenzo, se il napoletano non andrà in fascia come in Germania. Sugli esterni Cambiaso e Dimarco sono i candidati. Mediana con Barella, Tonali e ballottaggio per il ruolo di play tra Ricci, Rovella e Locatelli. Davanti c’è abbondanza: Retegui il capocannoniere, ma come rinunciare all’ultimo Kean? Non facile immaginare la convivenza tra i due attaccanti, ma neanche impossibile. Con sette centrali sembra meno probabile un ritorno alla linea a quattro, ma vedremo da domenica a Coverciano, quando gli azzurri, senza i finalisti, si ritroveranno per modellare l’Italia anti-Haaland", aggiunge il quotidiano.