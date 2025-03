Uno dei temi di mercato da affrontare in casa Inter riguarda i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: entrambi i difensori centrali nerazzurri sono in scadenza di contratto a giugno ma, nonostante l'età che avanza e qualche acciacco fisico, continuano ad offrire un rendimento di altissimo livello. Per questo motivo la dirigenza interista sta valutando il da farsi, in particolar modo per quanto riguarda l'ex Lazio, il cui accordo prevede una particolare clausola.