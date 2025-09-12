Tra i tanti confronti in campo per Juve-Inter, uno su tutti potrebbe decidere le sorti del derby d'Italia: il duello tra l'attaccante bianconero David e il difensore nerazzurro Acerbi
Inter, Acerbi alla prova David: centravanti diverso, due strade per contenere il bianconero
"Il miglior Acerbi ha annichilito Haaland in un paio di occasioni. Può darsi che il gigante bionico norvegese non fosse al massimo con il City al tempo delle due sfide di Champions, ma il nerazzurro sa come fermare i centravanti d’area. Solo che Jonathan David è un centravanti diverso, come s’è visto in questo inizio di stagione, forse sorprendente anche per Tudor. Il canadese non è un 9 puro, non è un trequartista: potrebbe appartenere alla categoria dei centravanti arretrati. Preferisce accompagnare la manovra, spesso spalle alla porta, per proporre un triangolo o addirittura l’apertura da vero 10, per poi scattare verso l’area: è parso ancora un po’ appesantito, ma va verso la condizione migliore", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Il suo movimentismo darà sicuramente fastidio ad Acerbi, costretto a inseguirlo sulla trequarti se vuole impedirgli il dialogo con i compagni, oppure a lasciarlo libero, ritrovandosi così senza un vero avversario da marcare, con il rischio che da fuori area arrivi Yildiz. Acerbi continua a sorprendere per continuità e determinazione nei contrasti, pur non essendo un ragazzino, ha 37 anni e un paio di sfide vinte che marcare un centravanti sembra una vacanza: ma di sicuro preferisce un 9 che gli dia punti di riferimento. Avrà Akanji al suo fianco, ma non potrà chiedergli troppo aiuto, non solo per mancanza di affiatamento: lo svizzero dovrà fermare Yildiz, negli ultimi tempi devastante, anche se lo 0-6 contro la Spagna potrebbe avere ripercussioni psicologiche sui turchi", aggiunge il quotidiano.
