"Il miglior Acerbi ha annichilito Haaland in un paio di occasioni. Può darsi che il gigante bionico norvegese non fosse al massimo con il City al tempo delle due sfide di Champions, ma il nerazzurro sa come fermare i centravanti d’area. Solo che Jonathan David è un centravanti diverso, come s’è visto in questo inizio di stagione, forse sorprendente anche per Tudor. Il canadese non è un 9 puro, non è un trequartista: potrebbe appartenere alla categoria dei centravanti arretrati. Preferisce accompagnare la manovra, spesso spalle alla porta, per proporre un triangolo o addirittura l’apertura da vero 10, per poi scattare verso l’area: è parso ancora un po’ appesantito, ma va verso la condizione migliore", scrive La Gazzetta dello Sport.