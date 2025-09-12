L'inizio di stagione di Lautaro Martinez sembra diverso da quello dello scorso anno. Non solo per una forma fisica migliore, ma anche per i gol che ha siglato tra club e nazionale. Sul suo rendimento torna anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
Il focus dal quotidiano sul rendimento dell'attaccante argentino che sarà titolare anche contro la Juventus
"Quest’anno, a differenza dello scorso, è partito subito innestando una buona marcia. Le indicazioni che arrivano dalle prime gare della stagione sono sicuramente confortanti. Ha trovato la via del gol contro il Torino e anche in nazionale contro il Venezuela.
Si è giocato le sue carte anche contro l’Udinese, nonostante la sconfitta, dando il via con una magia a centrocampo all’azione che ha portato al gol di Dumfries. In campo, d’altronde, ha sempre il coltello tra i denti. L’obiettivo ora è una maggiore continuità in fase realizzativa rispetto all’ultima annata: aiuterebbe senz’altro la squadra a viaggiare a una velocità importante su tutti i fronti".
