L'inizio di stagione di Lautaro Martinez sembra diverso da quello dello scorso anno. Non solo per una forma fisica migliore, ma anche per i gol che ha siglato tra club e nazionale. Sul suo rendimento torna anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Quest’anno, a differenza dello scorso, è partito subito innestando una buona marcia. Le indicazioni che arrivano dalle prime gare della stagione sono sicuramente confortanti. Ha trovato la via del gol contro il Torino e anche in nazionale contro il Venezuela.