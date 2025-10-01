L'Inter vince 3-0 con lo Slavia Praga, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries. Questi i migliori dei nerazzurri

L'Inter vince 3-0 con lo Slavia Praga, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries. Questi i migliori dei nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport:

Calhanoglu 7 - Dispensa geometrie imponendo il ritmo del palleggio. Gestisce e si gestisce sistemandosi sempre al centro della manovra, beffando con astuzia i controllori cechi. Sì, dai, è tornato.

Thuram 7 - L’unico che non riposa mai non denuncia carenze di sonno: i primi tiri sono suoi. E la giocata con assist per il 2-0 è splendida. Avvia anche l’azione del terzo gol ma si fa male. Ansia.