FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Acerbi, segnale del Leone. Calha tornato, Lautaro scarta i regali, Thuram non riposa mai

news

GdS – Acerbi, segnale del Leone. Calha tornato, Lautaro scarta i regali, Thuram non riposa mai

GdS – Acerbi, segnale del Leone. Calha tornato, Lautaro scarta i regali, Thuram non riposa mai - immagine 1
L'Inter vince 3-0 con lo Slavia Praga, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries. Questi i migliori dei nerazzurri
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter vince 3-0 con lo Slavia Praga, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries. Questi i migliori dei nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport:

Acerbi 7 - Ottimo. Un recupero aggressivo, come piace a Chivu, produce la ripartenza improvvisa del secondo gol. E’ il segnale del Leone, che vuole riprendersi il posto da titolare a tempo pieno.

Calhanoglu 7 - Dispensa geometrie imponendo il ritmo del palleggio. Gestisce e si gestisce sistemandosi sempre al centro della manovra, beffando con astuzia i controllori cechi. Sì, dai, è tornato.

Dumfries 6,5 - Sembra assente, svogliato, ma da bravo predatore intuisce il momento giusto per azzannare la preda. Corre, o meglio vola sul cross basso di Thuram per spingerlo in rete.

GdS – Acerbi, segnale del Leone. Calha tornato, Lautaro scarta i regali, Thuram non riposa mai- immagine 2
Getty Images

Thuram 7 - L’unico che non riposa mai non denuncia carenze di sonno: i primi tiri sono suoi. E la giocata con assist per il 2-0 è splendida. Avvia anche l’azione del terzo gol ma si fa male. Ansia.

Lautaro 7,5 - Bentornato a casa sua. Converte in oro il cuoio del primo pallone giocato in area: ok, tutto è bello grazie al regalo del portiere ma bisogna essere sempre lì a scartarlo. A metà secondo tempo ecco il bis, altrettanto comodo.

Bonny 6,5 - Si muove tantissimo per procurarsi visibilità e gloria. Vivacizza l’attacco, meritandosi anche un olé dello stadio, ed è lucido a spazzare l’area di Sommer in una situazione scivolosa.

Leggi anche
Roma, Bailey torna contro l’Inter: rientro slittato, il piano di Gasperini
Inter, che Lautaro: la condizione sale e i gol arrivano. Altro record: gol in 7 Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA