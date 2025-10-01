L'Inter vince 3-0 con lo Slavia Praga, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries. Questi i migliori dei nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport:
GdS – Acerbi, segnale del Leone. Calha tornato, Lautaro scarta i regali, Thuram non riposa mai
Acerbi 7 - Ottimo. Un recupero aggressivo, come piace a Chivu, produce la ripartenza improvvisa del secondo gol. E’ il segnale del Leone, che vuole riprendersi il posto da titolare a tempo pieno.
Calhanoglu 7 - Dispensa geometrie imponendo il ritmo del palleggio. Gestisce e si gestisce sistemandosi sempre al centro della manovra, beffando con astuzia i controllori cechi. Sì, dai, è tornato.
Dumfries 6,5 - Sembra assente, svogliato, ma da bravo predatore intuisce il momento giusto per azzannare la preda. Corre, o meglio vola sul cross basso di Thuram per spingerlo in rete.
Thuram 7 - L’unico che non riposa mai non denuncia carenze di sonno: i primi tiri sono suoi. E la giocata con assist per il 2-0 è splendida. Avvia anche l’azione del terzo gol ma si fa male. Ansia.
Lautaro 7,5 - Bentornato a casa sua. Converte in oro il cuoio del primo pallone giocato in area: ok, tutto è bello grazie al regalo del portiere ma bisogna essere sempre lì a scartarlo. A metà secondo tempo ecco il bis, altrettanto comodo.
Bonny 6,5 - Si muove tantissimo per procurarsi visibilità e gloria. Vivacizza l’attacco, meritandosi anche un olé dello stadio, ed è lucido a spazzare l’area di Sommer in una situazione scivolosa.
