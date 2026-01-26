"È stata una grande domenica di confronti diretti, lassù in vetta alla classifica, e alla fine la vittoria più pesante l’ha ottenuta l’unica squadra che non ha giocato: l’Inter . Ora ha cinque punti di vantaggio sull’inseguitrice più vicina, il Milan, mentre il Napoli campione d’Italia è sprofondato a meno nove, raggiunto dalla Roma e avvicinato dalla Juve. Gennaio potrebbe aver scritto la storia della lotta per lo scudetto .

A fine 2025 si è giocata la giornata numero 17 e, se consideriamo i risultati delle gare recuperate in seguito, c’erano cinque formazioni in cinque punti, una dietro l’altra; adesso la bagarre e l’equilibrio rimangono, ma là dietro, dove si lotta per entrare tra le prime quattro, perché davanti c’è Chivu in fuga. Sia chiaro, l’Inter non ha vinto il campionato, non ancora, ci mancherebbe, ma dopo questa giornata è abbastanza evidente chi — a meno di clamorosi sconvolgimenti — lo scudetto non potrà conquistarlo : a Juve e Roma bisogna aggiungere il Napoli, spinto lontano dal vertice dai sei soli punti presi nelle ultime cinque gare.