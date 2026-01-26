L'Inter affronterà mercoledì il Borussia Dortmund nell'ultima gara della fase a classifica della Champions. La squadra di Chivu vincendo può ancora sperare di raggiungere gli ottavi senza passare dai playoff.
news
L’Inter verticale può colpire il Borussia Dortmund. Tedeschi fragili in Champions, ma in ripresa
"Il Dortmund visto a Berlino è una squadra che ha ritrovato entusiasmo e consapevolezza, però è lo stesso gruppo che martedì era uscito battuto e abbacchiato dopo la sconfitta con il Tottenham, con la produzione ridotta a zero tiri in porta nel primo tempo e soltanto due nella ripresa. Chiaro che l’espulsione di Svensson al 26’ ha influenzato il match, ma i borussiani erano già sotto di un gol e ne hanno subito preso un altro. Fra le 24 squadre che al momento sarebbero già qualificate per la prossima fase, il Borussia (sedicesimo) ha la difesa più battuta: 15 reti incassate, insieme al Qarabag. In Bundesliga va meglio, 10 clean sheet, e viene considerato un successo aver finito senza reti al passivo tre delle ultime cinque uscite, però i gialloneri non riescono spesso a proteggersi bene sui lati (e Dimarco potrebbe approfittarne) perché hanno elementi più portati all’offensiva, in fascia. Inoltre i calci piazzati sono un problema; anche a Berlino sulle palle alte da corner o punizione, tutti i gialloneri in area messi a zona non riuscivano a prevalere di testa. Il portiere Kobel ha evitato guai peggiori, però il pensiero per Kovac rimane", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Da sempre a Dortmund sono più specialisti nel proporre variazioni nei temi d’attacco che solidità quando ci si deve coprire, basti ricordare il 4-4 con la Juve nel debutto di questa Champions. Adesso però gli ordini sono quelli di «affrontare ogni contrasto con il coltello fra i denti» come ha detto il dg Lars Ricken l’altra sera, perché con l’Inter sarà una partita «piccante» e non parlava di cibo o di situazioni scabrose, ma della durezza di un confronto in cui serve vincere a entrambi, per migliorare il proprio futuro. Il Borussia si distende bene in avanti (19 eurogol, meglio con 20 solo Arsenal, Bayern e Psg); ha in Guirassy, Fabio Silva, Beier, Adeyemi o Brandt gente tecnica e dinamica, ma anche a centrocampo con Nmecha e Bellingham jr. sa essere “piccante”. L’Inter può attenuare questo sapore con un gioco verticale, attento e che non faccia regali nelle due aree", spiega il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA