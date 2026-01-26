"Il Dortmund visto a Berlino è una squadra che ha ritrovato entusiasmo e consapevolezza, però è lo stesso gruppo che martedì era uscito battuto e abbacchiato dopo la sconfitta con il Tottenham, con la produzione ridotta a zero tiri in porta nel primo tempo e soltanto due nella ripresa. Chiaro che l’espulsione di Svensson al 26’ ha influenzato il match, ma i borussiani erano già sotto di un gol e ne hanno subito preso un altro. Fra le 24 squadre che al momento sarebbero già qualificate per la prossima fase, il Borussia (sedicesimo) ha la difesa più battuta: 15 reti incassate, insieme al Qarabag. In Bundesliga va meglio, 10 clean sheet, e viene considerato un successo aver finito senza reti al passivo tre delle ultime cinque uscite, però i gialloneri non riescono spesso a proteggersi bene sui lati (e Dimarco potrebbe approfittarne) perché hanno elementi più portati all’offensiva, in fascia. Inoltre i calci piazzati sono un problema; anche a Berlino sulle palle alte da corner o punizione, tutti i gialloneri in area messi a zona non riuscivano a prevalere di testa. Il portiere Kobel ha evitato guai peggiori, però il pensiero per Kovac rimane", analizza La Gazzetta dello Sport.