Abbiamo detto che Inter e Napoli sono le squadre più forti anche perché sono le più complete, quelle con l’organico più ampio. E in assoluto, al netto degli infortuni, è effettivamente così. In questa partita però i nerazzurri avevano maggiore ricchezza, visto che dall’altra parte l’assenza di Neres — spesso decisivo nell’ultimo periodo — si è aggiunta a quelle di Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku (a Chivu invece manca solo Dumfries). Una differenza che è emersa quando si è trattato di cambiare la partita con la panchina: l’Inter ha fatto cinque sostituzioni buttando dentro gente come Mkhitaryan, Esposito, Bonny, Sucic e Carlos Augusto; il Napoli ha inserito il solo Lang (più Mazzocchi al 94’). Il fatto che sia stato proprio l’olandese l’uomo della giocata determinante — l’assist dalla linea di fondo per il 2-2 di McTominay — non cambia la sostanza: i nerazzurri avevano più risorse, non sono state sufficienti per vincere e andare in fuga . E così si è confermata la difficoltà di Chivu negli scontri diretti: con il Napoli ha raccolto un punto in due partite, con Juve e Milan ha perso, l’unica formazione di vertice che ha battuto è la Roma.