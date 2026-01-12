Inter-Napoli ha espresso la versione migliore della Serie A. Il Messaggero oggi in edicola non ha dubbi e, contestualmente, manda una frecciata a Massimiliano Allegri e alle sue ultime dichiarazioni in riferimento al gesto di Pavlovic prima del rigore del Genoa:
"Non ce ne voglia Massimiliano Allegri, ma il bello del calcio non potrà mai essere un giocatore che rovina il dischetto prima dell’esecuzione di un rigore di un avversario. Il bello del calcio è assistere a un match nel quale le due squadre più forti del campionato – si sta parlando di Inter e Napoli – si affrontano a viso aperto, senza paura, con continui capovolgimenti di fronte".
(Fonte: Il Messaggero)
