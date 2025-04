Ma come si è arrivati a questo punto? Com’è accaduto che la squadra migliore del campionato sia entrata in una crisi così grave - con Inzaghi non aveva mai perso tre partite consecutive, per di più senza segnare - proprio nel periodo decisivo della stagione? Ha pesato qualche errore di valutazione della società nel momento della costruzione del gruppo. Dalla scorsa stagione i nerazzurri erano alla ricerca di un attaccante forte, forte davvero, affinché il peso dei gol non fosse solo sulle spalle di Lautaro e Thuram. Hanno pensato di avere risolto il problema principale dell’organico ingaggiando Taremi e - ormai è chiaro - hanno sbagliato scelta. Una scelta importante. Poi ci sono le responsabilità dell’allenatore, che è stato abilissimo a tenere l’Inter in corsa in tutte le competizioni ma si è trovato a giocarsi tre trofei con una squadra sulle gambe.