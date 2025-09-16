Alla Johan Cruijff Arena tornano i ricordi da capitano per il tecnico. Tra i nerazzurri anche De Vrij, contro i lancieri già a segno nel 2011.

16 settembre 2025

La vigilia della sfida tra Ajax e Inter sarà scandita da due conferenze stampa. Alle 14.30 parlerà John Heitinga, subentrato a Francesco Farioli, trasferitosi al Porto, mentre alle 19 sarà il turno di Cristian Chivu. Per l’allenatore nerazzurro sarà un ritorno speciale alla Johan Cruijff Arena, lo stadio che lo vide protagonista negli anni da capitano dell’Ajax.

Accanto a Chivu ci sarà Denzel Dumfries, olandese di Rotterdam cresciuto a Barendrecht, circa cento chilometri più a sud. Prima di diventare professionista, l’esterno fu scartato da diversi club, tra cui Feyenoord, Sparta Rotterdam e lo stesso Ajax. La sfida rappresenta quindi per lui una vera rivincita personale.

Un altro olandese presente nella rosa nerazzurra è Stefan De Vrij, cresciuto nel vivaio del Feyenoord, che contro l’Ajax realizzò un gol in una partita del 2011.

Sul fronte dei lancieri, La Gazzetta dello Sport ricorda come la squadra di Heitinga conti due volti già conosciuti al calcio italiano. Davy Klaassen, campione d’Italia con l’Inter nella stagione 2023-24 e autore di 18 presenze tra campionato e coppe, oggi è il capitano dell’Ajax. L’altro è lo spagnolo Raul Moro, esterno con un passato alla Lazio, dove collezionò venti apparizioni tra il 2019 e il 2022, quasi tutte sotto la guida di Maurizio Sarri.