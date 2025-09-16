FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Ajax-Inter tra ricordi e intrecci: Chivu capitano, Dumfries scartato e l’ex Klaassen

news

Ajax-Inter tra ricordi e intrecci: Chivu capitano, Dumfries scartato e l’ex Klaassen

Ajax-Inter tra ricordi e intrecci: Chivu capitano, Dumfries scartato e l’ex Klaassen - immagine 1
Alla Johan Cruijff Arena tornano i ricordi da capitano per il tecnico. Tra i nerazzurri anche De Vrij, contro i lancieri già a segno nel 2011.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La vigilia della sfida tra Ajax e Inter sarà scandita da due conferenze stampa. Alle 14.30 parlerà John Heitinga, subentrato a Francesco Farioli, trasferitosi al Porto, mentre alle 19 sarà il turno di Cristian Chivu. Per l’allenatore nerazzurro sarà un ritorno speciale alla Johan Cruijff Arena, lo stadio che lo vide protagonista negli anni da capitano dell’Ajax.

Ajax-Inter tra ricordi e intrecci: Chivu capitano, Dumfries scartato e l’ex Klaassen- immagine 2
Getty Images

Accanto a Chivu ci sarà Denzel Dumfries, olandese di Rotterdam cresciuto a Barendrecht, circa cento chilometri più a sud. Prima di diventare professionista, l’esterno fu scartato da diversi club, tra cui Feyenoord, Sparta Rotterdam e lo stesso Ajax. La sfida rappresenta quindi per lui una vera rivincita personale.

Un altro olandese presente nella rosa nerazzurra è Stefan De Vrij, cresciuto nel vivaio del Feyenoord, che contro l’Ajax realizzò un gol in una partita del 2011.

Ajax-Inter tra ricordi e intrecci: Chivu capitano, Dumfries scartato e l’ex Klaassen- immagine 3
Getty Images

Sul fronte dei lancieri, La Gazzetta dello Sport ricorda come la squadra di Heitinga conti due volti già conosciuti al calcio italiano. Davy Klaassen, campione d’Italia con l’Inter nella stagione 2023-24 e autore di 18 presenze tra campionato e coppe, oggi è il capitano dell’Ajax. L’altro è lo spagnolo Raul Moro, esterno con un passato alla Lazio, dove collezionò venti apparizioni tra il 2019 e il 2022, quasi tutte sotto la guida di Maurizio Sarri.

Leggi anche
GdS – Inter, oggi rifinitura e partenza per Amsterdam: un solo dubbio per Chivu
Chivu scuote l’Inter, rivoluzione con l’Ajax: almeno 4 cambi, fuori Acerbi e Barella

© RIPRODUZIONE RISERVATA