L’Inter torna in Olanda a distanza di sei mesi, passando da Rotterdam ad Amsterdam: dagli ottavi di Champions della scorsa stagione alla prima gara della nuova fase campionato. Questa mattina, alle 11, i nerazzurri svolgeranno ad Appiano Gentile la rifinitura prima della partenza per la capitale olandese.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, oggi rifinitura e partenza per Amsterdam: un solo dubbio per Chivu
news
GdS – Inter, oggi rifinitura e partenza per Amsterdam: un solo dubbio per Chivu
Dopo Rotterdam sei mesi fa, i nerazzurri tornano in Olanda per l’esordio europeo. Heitinga parlerà alle 14.30, Chivu in conferenza alle 19.
L’unico dubbio per Cristian Chivu riguarda Matteo Darmian, alle prese con un problema alla schiena. Il terzino sarà valutato domani mattina per capire se potrà aggregarsi al resto della squadra.
Dopo la seduta di allenamento, la squadra partirà per Amsterdam. Sul fronte comunicazione, la conferenza stampa di John Heitinga, subentrato a Francesco Farioli volato al Porto, è in programma alle 14.30, mentre quella di Chivu si terrà alle 19, accompagnato da Denzel Dumfries.
© RIPRODUZIONE RISERVATA