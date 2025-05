"Un gioiello il vantaggio di Zalewski: controllo col tacco, scatto su Gineitis e gran destro da fuori area, sul palo più lontano, ma nella partita dell'ex romanista c'è molto altro. Intanto una posizione spesso inafferrabile per i mediani granata, un po' da mezzala sinistra e un po' da esterno, in interscambio con Augusto (e poi Dimarco), un classico nel calcio di Inzaghi. Poi tanta mobilità e altrettanta gamba, che verranno buone all'Inter sulla strada verso Monaco, quando ci sarà bisogno di livellare i serbatoi di tutti. Qui Zalewski gioca un'ora, come Zielinski, play a metà campo. Dentro per loro Barella e Calhanoglu, perché non è solo riposando che ci si prepara per il PSG. Curiosità: zuppo d'acqua, Bastoni dopo la sostituzione è filato negli spogliatoi alla ricerca di una doccia calda. Azzerare i rischi, anche da colpi di freddo".