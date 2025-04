"In quattro avranno il compito di ingabbiare l’esterno tutto dribbling: Bastoni e Dimarco in prima battuta, ma anche Mkhitaryan dovrà scalare a dare una mano e Acerbi raddoppiare quando possibile. Fin qui la fase difensiva. Ma Inzaghi ha chiesto ai suoi di far fede anche alla loro natura offensiva, che tanto è evidente in Serie A. La qualità e la velocità nelle uscite dal pressing tedesco saranno decisive, per far trovare campo davanti agli occhi a Thuram e a Lautaro. Tutto su carta, ovviamente. Ma la bravura dell’Inter è sempre stata quella di “capire” le partite, i momenti. E così dovrà essere anche stasera".