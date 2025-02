Ecco come cambierà l'organigramma societario nerazzurro dopo l'addio dell'ormai ex amministratore delegato dell'area corporate

Alessandro Antonello non è più l'amministratore delegato dell'Inter: una notizia che circolava da tempo, e che ieri è diventata ufficiale. Tuttosport illustra quelli che saranno i cambiamenti nell'organigramma nerazzurro: "La notizia era nell'aria da tempo, ieri è arrivata l'ufficialità. Dopo dieci anni di lavoro, di cui otto da amministratore delegato per la parte corporate, Alessandro Antonello lascia l'Inter. Arrivato sotto la gestione Thohir come direttore dell'area amministrativa, finanza e controllo, Antonello ha scalato il club con l'avvento di Suning, concentrandosi, una volta approdato in nerazzurro nel dicembre 2018 Beppe Marotta per l'area sport, sul dossier stadio e sulla ricerca di nuovi partner commerciali per aumentare gradualmente i ricavi".