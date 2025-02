"La giornata peggiore di questo campionato. Per il livello degli errori (solo due “certificati”, però), per la portata delle polemiche e - anche - per l’elevato grado di sfortuna che ha accompagnato gli arbitri in questo turno". Così il Corriere dello Sport torna sulle discussioni del weekend di Serie A e del posticipo di lunedì tra Inter e Fiorentina. Il momento è delicato, il designatore Rocchi stasera incontrerà gli arbitri in un raduno già programmato a Coverciano.