L'edizione odierna del quotidiano torna sugli ultimi aggiornamenti emersi sulla vicenda che riguarda il mondo arbitrale

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 08:46)

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L'inchiesta sul mondo arbitrale è tornata attuale nella giornata di ieri. Nuove intercettazioni sono emerse, stavolta riguardanti però la stagione appena conclusa. Dalla Procura filtrano diversi spifferi a pochi giorni dalla decisione definitiva sull'eventuale archiviazione del fascicolo.

Intanto ricorda l'edizione odierna di Repubblica: "Doveva sondare il terreno. Testare se un certo fischietto fosse gradito o meno e avere il via libera dei vertici della squadra prima di schierare un certo arbitro. E la lettura che la procura milanese avanza su alcune nuove telefonate, intercettate meno di tre mesi fa, di Gianluca Rocchi ancora designatore di A e B".

Nel mirino, come detto, anche alcune telefonate di qualche mese fa. Si legge ancora: "Come quella dell'aprile scorso, nel campionato appena concluso, quando, a ridosso di Torino-Inter del 26 aprile, parla con un addetto ai lavori sull'ipotesi di far dirigere il match a Maurizio Mariani. «Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma» è il senso del messaggio di Rocchi al collega. Mariani scenderà effettivamente in campo in quella gara, «ma solo dopo l'assenso dell'Inter perché da questa non gradito». Unico fischietto italiano selezionato per i Mondiali in corso, aveva diretto Napoli-Inter (3-1) del 25 ottobre 2025, finita con polemiche arbitrali".

Il perimetro dell'inchiesta è ormai chiaro. Ricorda il quotidiano: "Le presunte pressioni si riferiscono a due partite già note. Inter-Milan semifinale di Coppa Italia del 23 aprile 2025 assegnata al «poco gradito» al-PInter Daniele Doveri per evitare, per l'accusa, che poi arbitrasse altri match per i nerazzurri più importanti e Bologna-Inter del 20 aprile 2025 al «gradito» Andrea Colombo.

Poi, due nuove partite entrano nel mirino: Inter-Verona del 3 maggio 2025, con l'assegnazione del match a Gianluca Manganiello per evitare lo "sgradito" Simone Sozza. L'ultima del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter, con il caso Mariani. In un caso, sembra di capire più come battuta, nelle intercettazioni si sarebbe par lato anche di fischietti «che portano sfiga», e sembra per Doveri in Coppa Italia tra Inter e Milan".