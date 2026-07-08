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Lautaro, ingresso determinante: “Caparbietà e destrezza. Il 3-2 è una sua invenzione”

Lautaro, ingresso determinante: “Caparbietà e destrezza. Il 3-2 è una sua invenzione” - immagine 1
L'attaccante dell'Inter è entrato a gara in corso mentre l'Argentina stava perdendo con l'Egitto e ha contribuito a ribaltare il risultato
Andrea Della Sala Redattore 

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L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, è entrato a gara in corso mentre l'Argentina stava perdendo con l'Egitto e ha contribuito a ribaltare il risultato. Da 2-0 per l'Egitto a 3-2 per l'Argentina. Il capitano dei nerazzurri ha servito un assist pazzesco per Enzo Fernandez che di testa ha portato la Seleccion ai quarti di finale dove affronterà la Svizzera.

Lautaro, ingresso determinante: “Caparbietà e destrezza. Il 3-2 è una sua invenzione”- immagine 2
Getty Images

Ecco il giudizio de La Gazzetta dello Sport, Lautaro voto 7: "Ingresso determinante. Entra con caparbietà e destrezza nel flipper che genera il pari. E il cross della vittoria, teso e preciso, è una sua invenzione".

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