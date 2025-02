Marko non ha fatto rimpiangere il titolare, ma si è pure spinto oltre, con una rete da ricordare negli almanacchi. I maligni diranno che ieri ha vinto un biglietto della lotteria e che quel tiro di sinistro (non il suo piedone) non si infila lì 99 volte su 100, ma se c’è una cosa che ha sempre marchiato la carriera di Marko è la pura capacità balistica.

"Il gol è stato talmente bello che, per festeggiarlo a dovere, addirittura Marcus Thuram ha corso di colpo i 110 a ostacoli: il francese era a bordo campo con piumino e tuta beige, ma improvvisamente ha saltato la rete e si è ritrovato in campo assieme ai compagni. A Napoli tornerà a piazzarsi accanto a Lautaro Martinez e Arnautovic si risiederà in panchina da buona riserva dalla ThuLa. Lo farà, però, con una consapevolezza tutta nuova: soprattutto dopo questa serata, che si aggiunge a quella di 15 giorni fa in cui aveva segnato sempre qui la rete della vittoria in una partita scaccia-crisi contro la Fiorentina. Insomma, la prima alternativa ai due mammasantissima, adesso, è soltanto lui, l’austriaco ritrovato, visto anche il declino senza fine del compagno di reparto di ieri sera. Mehdi Taremi, nuovo enigma nella millenaria civiltà persiana, proprio non riesce a far pace con San Siro: tanto Arna sentiva crescere la fiducia, tanto l’iraniano perdeva contrasti e sbagliava stop, anche facili. Il borbottio del pubblico, nel suo caso, non si è fermato, anzi, in questo momento della stagione continua cresce pericolosamente", spiega Gazzetta.