Le parole del tecnico nerazzurro, a Radio Lega Serie A, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio

A Radio Lega Serie A , Simone Inzaghi ha parlato alla fine della partita di Coppa Italia vinta due a zero contro la Lazio e che vale il passaggio alla semifinale. In particolare il mister si è soffermato sul gol segnato da Arnautovic da fuori area e che ha sbloccato la partita del Meazza.

No, chiaramente lui, una volta mossa la palla doveva andare lì. Poi la Lazio ha tenuto due giocatori alti, avevamo due giocatori in marcatura e in quel momento l'ho chiamato e gli ho detto di mettersi fuori area, ma ci stava andando da solo.