"Marko Arnautovic c’è e vuole cavalcare l’onda su cui si sta ritrovando. Nelle ultime settimane l’attaccante interista ha risalito le gerarchie nello spogliatoio, diventando il terzo attaccante alle spalle di Lautaro e Thuram, e anche con l’Austria giovedì sera ha confermato l’ottimo momento di forma". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla buona prova fornita dall'ex Bologna nel match dell'Austria contro la Serbia, nonostante il grande spavento scaturito da un colpo al ginocchio che gli ha provocato un dolore all'addome e un attacco di panico mentre era in campo.

Tutto si è risolto per il meglio e ora Arnautovic è pronto per affrontare la Serbia nella gara di ritorno domani, salvo poi tornare a disposizione di Inzaghi al top della forma. "Rispetto alla prima parte della stagione, il centravanti austriaco nelle ultime settimane è riuscito a incidere sulle partite, trovando anche la via della rete in campionato (contro Fiorentina e Monza) e in Coppa Italia (contro la Lazio). Il momento positivo dell’attaccante nerazzurro porta una ventata di speranza in tutto il reparto, soprattutto adesso che i problemi fisici stanno attanagliando le altre punte. Infatti Lautaro è stato costretto nei giorni scorsi a fermarsi ai box, Thuram combatte da tempo con i fastidi alla caviglia e Taremi è perseguitato da mesi dalla pubalgia", commenta il CorSport.