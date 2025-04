"In campo nel 2024/25 per 684 minuti, Marko ha segnato 7 gol e fornito due assist in tutte le competizioni, il che significa una giocata fondamentale per l'Inter ogni 76'. Numeri importanti, che meritano inevitabilmente un certo tipo di discorso. Il club di Viale della Liberazione ha un'opzione di rinnovo unilaterale sul contratto dell'atleta per un'ulteriore annata, con Arnautovic che dal canto suo potrebbe restare volentieri a Milano. Tuttavia, almeno per il momento, non è arrivato alcun segnale in tal senso dalla dirigenza interista.