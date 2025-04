Il Giornale – Arnautovic non sa se sarà al Mondiale. Ora è la nota più bella

"Male che vada, la situazione resterebbe quella di prima, ma con una partita in meno da giocare. E poi, hai visto mai che l’Empoli possa combinare qualche scherzetto a Conte...", si legge ancora. Con l'Inter che si concentra sulla gara di mercoledì nella quale Inzaghi manderà in campo la migliore formazione possibile. Dovrebbero esserci in campo dal primo minuto, in diesa, Bastoni, Acerbi, Pavard. Sono state dosate le forze di Dimarco e Lautaro anche grazie alla condizione di Carlos Augusto e Arnautovic.

"Arnautovic è la nota più bella di questo scorcio di stagione, proprio perché... inattesa, dopo quasi due anni di nulla. E invece l’austriaco ha raggiunto l’apice della condizione nel momento più importante: 5 gol nelle ultime 8 partite (nessuna intera), 7 in assoluto in stagione (in media 1 ogni 97 minuti). Con lui, la ThuLa ha finalmente trovato l’attaccante di

scorta per quale Marotta nell’estate 2023 investì circa 25 milioni, non pochi (10 per il cartellino al Bologna e 3,5 netti di ingaggio). C’era da preoccuparsi prima, più che da sorprendersi ora", si legge nell'articolo dedicato prevalentemente all'austriaco.

Arnautovic nel 2010 (Getty Images)

"Arnautovic ama raccontare «di avere vinto il triplete del 2010 quasi come un tifoso», giovane riserva del gruppo di Mourinho. Sabato, compirà 36 anni e avendo il contratto in scadenza a giugno, non sa nemmeno se giocherà il Mondiale per club, però un secondo triplete a 15 anni di distanza lo metterebbe in qualche modo nella storia, accanto a Messi e

pochissimi altri, per dire", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)