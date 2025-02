"Una notte sulle montagne russe, cominciata in panchina per poi sostituire Thuram quasi a freddo dopo 28’, calare il gol della vittoria in avvio di ripresa e abbandonare il campo per un problema fisico a meno di un quarto d’ora dal termine. Ci ha pensato Arnautovic, che in questa stagione in campionato non aveva ancora fatto gol e non segnava da quasi due mesi, dalla sfida con l’Udinese in Coppa Italia del 19 dicembre".