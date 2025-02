L’Inter si rialza contro la Fiorentina, l’esultanza di Inzaghi è scatenata

Pronti via il mister aveva cominciato a urlare contro Ranieri reo di protestare con gli arbitri. Durante la partita è stato anche ammonito per proteste e aveva a lungo inveito contro la panchina della Fiorentina che protestava sul gol segnato da Lautaro. Nell'esultanza finale tutta la rabbia del tecnico che sa quanto pesava a livello mentale una gara così dopo una sconfitta pesante come quella di quattro giorni fa. Ha urlato con tutta la sua forza, un messaggio a chi si era arreso e aveva già cantato il de profundis.