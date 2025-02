Nella prima parte della stagione il prescelto era proprio il soldato persiano: doveva essere lui a entrare in campo quando uno tra Lautaro e Thuram aveva bisogno di ossigeno. E doveva essere sempre lui a vestirsi da titolare nelle (poche) partite con turnover anche d’attacco. Nelle ultime settimane e ancora di più dopo il gioiello di martedì, Arnautovic ha operato il sorpasso. Ha dimostrato di poter fare quanto richiesto a un centravanti in seconda, ovvero non far rimpiangere troppo i titolari. A fine anno le strade si separeranno comunque, ma intanto lo status con cui Arna arriva al Maradona è cambiato: sarà la principale arma a partita in corso, in una panchina senza più esterni. La forma di Marko aiuta a non essere troppo in ansia per il parallelo recupero di Thuram: il francese dovrebbe farcela ma, qualora dovesse essere costretto in extremis a non partire dall’inizio, ci sarebbe comunque un compagno all’altezza accanto a Lautaro.