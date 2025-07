Negli ultimi giorni è tornata a circolare la voce di un interesse dell'Inter per Marco Asensio , tornato al Paris Saint-Germain dopo aver trascorso la seconda parte della stagione in prestito all'Aston Villa e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Un giocatore di valore assoluto che, a 29 anni, può ancora dare molto. La Gazzetta dello Sport elenca i motivi per cui il fantasista spagnolo sarebbe l'ideale per la formazione di Chivu.

Duttilità, imprevedibilità, esperienza

"Per prima cosa, il maiorchino risponde alla perfezione all'identikit del profilo offensivo ricercato dall'Inter. Che, sistemato il parco prime punte con l'arrivo di Bonny e la conferma di Pio Esposito alle spalle di Lautaro e Thuram, è orientata a completare il reparto con un giocatore polivalente, in grado di muoversi anche come trequartista. Dietro alla ThuLa in un 3-4-1-2 oppure da mezza punta in un 3-4-2-1. Asensio può giocare in entrambe le posizioni, ma può anche agire da seconda punta o da esterno d'attacco in caso di nuove variazioni sul tema