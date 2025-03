"Inzaghi intanto fa la conta. Da Milano ha imbarcato tre ragazzi per completare la panchina: Aidoo, Motta e Quieto. Della scelta come esterno sinistra abbiamo giù parlato in altra pagina. Ma non è l’unica novità nella testa del tecnico. Come previsto, i dubbi intorno a Calhanoglu sono stati confermati. Il turco lascerà con ogni probabilità il ruolo di regista ad Asllani, alla terza consecutiva da titolare in Europa, ma alla prima vera sfida da dentro o fuori. Non solo: la mezzala di sinistra sarà Zielinski e non Mkhitaryan. L’armeno tornerà utile nella ripresa, magari anche per dare il cambio a Bastoni in fascia. E il polacco, in grado di scivolare sempre sulla corsia mancina per passare dal 3-5-2 al 4-4-2, avrà così modo di riscattare un ingresso in campo non positivo a Napoli", scrive La Gazzetta dello Sport.