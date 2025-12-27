"Il difensore albanese si è infortunato contro il Cagliari (lesione al bicipite femorale) e ha saltato l’ultima partita contro il Genoa, ma sta facendo grandi progressi e oggi si valuterà se ci sono i margini per portarlo almeno in panchina. In difesa mancherà Kossounou, impegnato in Coppa d’Africa insieme a Lookman, e Palladino potrebbe riproporre De Roon come marcatore di destra insieme a Hien, autore della rete decisiva contro il Genoa, e Kolasinac. Dubbi sulle fasce: a sinistra ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski", aggiunge Gazzetta.