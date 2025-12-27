FC Inter 1908
Atalanta, recupero possibile per Djimsiti. A sinistra Palladino tentato da un ex Inter

Domani sera l'Inter affronterà l'Atalanta. Il tecnico Palladino deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi: tentato da un ex interista
Andrea Della Sala Redattore 

"L’Atalanta ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio dopo il riposo concesso da Raffaele Palladino nel giorno di Natale. Oggi è prevista una nuova seduta pomeridiana dopo la conferenza stampa dell’allenatore, prevista alle 13. Ancora lavoro individuale per Bakker (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e terapie per Bellanova (lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale destro), entrambi sicuramente assenti contro l’Inter, mentre ci sono buone possibilità di rivedere Djimsiti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Il difensore albanese si è infortunato contro il Cagliari (lesione al bicipite femorale) e ha saltato l’ultima partita contro il Genoa, ma sta facendo grandi progressi e oggi si valuterà se ci sono i margini per portarlo almeno in panchina. In difesa mancherà Kossounou, impegnato in Coppa d’Africa insieme a Lookman, e Palladino potrebbe riproporre De Roon come marcatore di destra insieme a Hien, autore della rete decisiva contro il Genoa, e Kolasinac. Dubbi sulle fasce: a sinistra ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski", aggiunge Gazzetta.

