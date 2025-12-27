"Dopo le due giornate di riposo dedicate alle festività, l’Inter si è ritrovata a ora di pranzo ad Appiano Gentile per il primo vero allenamento in vista della partita di domani contro l’Atalanta. Oggi replay dopo pranzo, con la rifinitura alla quale seguirà la partenza in pullman per Bergamo. Chivu non potrà contare sui soliti noti, principalmente Dumfries e Acerbi, ma recupera Hakan Calhanoglu che dovrebbe tornare titolare in regia . Il dubbio è sulla seconda mezzala, dando per scontata la conferma di Barella: Mkhitaryan e Zielinski si giocano l’ultimo slot allo sprint , con l’armeno leggermente favorito se non altro perché il collega è tornato affaticato da Riad a causa dei crampi", rivela La Gazzetta dello Sport.

"L’altro ballottaggio è sulla fascia destra, la posizione più tormentata della stagione interista. Nelle ultime sei partite Chivu ha sempre scelto Luis Henrique, che però soltanto contro il Como ha giocato una partita di alto livello. Non è da escludere quindi l’avvicendamento con Andy Diouf, fin qui titolare solo contro il Venezia in Coppa Italia. Strana storia, la sua: era stato comprato dal Lens perché piacevano i suoi strappi a centrocampo. Ma nell’Inter è stato utilizzato quasi sempre da esterno destro, posizione che lui stesso ha ammesso di conoscere poco. Diouf però è entrato spesso bene nei minuti finali delle partite, anche in Supercoppa, e reclama la sua occasione. La avrà presto: se non a Bergamo, in una delle successive partite contro Bologna e Parma", aggiunge Gazzetta.