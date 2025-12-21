Questa mattina l'Inter, dopo che ieri pomeriggio è rientrata da Riad, è attesa dal primo allenamento in vista della prossima partita, quella contro l'Atalanta di Palladino di domenica prossima. "Con i rigori ancora in testa, l’Inter è rientrata dall’Arabia Saudita nel tardo pomeriggio. Chivu aspetta la squadra stamattina ad Appiano per un allenamento defaticante e magari una chiacchierata, con l’obiettivo di fissare due giorni di break per il Natale", come scrive La Gazzetta dello Sport.
Nella gara contro la formazione bergamasca dovrebbero rientrare anche i giocatori risparmiati: Akanji in difesa, Calhanoglu a centrocampo, Lautaro in attacco. Dovrebbe rientrare tra i pali anche Sommer nonostante Josep Martinez abbia fatto un'ottima gara contro il Bologna. A destra potrebbe esserci Diouf: Chivu ha apprezzato la sua prestazione nella seconda parte della gara, quando è entrato in campo al posto di uno "spento" Luis Henrique.
