Inter, oggi defaticante. In vista dell’Atalanta tre rientri e una possibile sorpresa

Chivu rivedrà oggi la squadra che è tornata ieri da Riad e si confronterà con i suoi ragazzi prima di due giorni di pausa in vista del Natale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Questa mattina l'Inter, dopo che ieri pomeriggio è rientrata da Riad, è attesa dal primo allenamento in vista della prossima partita, quella contro l'Atalanta di Palladino di domenica prossima. "Con i rigori ancora in testa, l’Inter è rientrata dall’Arabia Saudita nel tardo pomeriggio. Chivu aspetta la squadra stamattina ad Appiano per un allenamento defaticante e magari una chiacchierata, con l’obiettivo di fissare due giorni di break per il Natale", come scrive La Gazzetta dello Sport.

Nella gara contro la formazione bergamasca dovrebbero rientrare anche i giocatori risparmiati: Akanji in difesa, Calhanoglu a centrocampo, Lautaro in attacco. Dovrebbe rientrare tra i pali anche Sommer nonostante Josep Martinez abbia fatto un'ottima gara contro il Bologna. A destra potrebbe esserci Diouf: Chivu ha apprezzato la sua prestazione nella seconda parte della gara, quando è entrato in campo al posto di uno "spento" Luis Henrique.

