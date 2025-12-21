Chivu rivedrà oggi la squadra che è tornata ieri da Riad e si confronterà con i suoi ragazzi prima di due giorni di pausa in vista del Natale

Questa mattina l'Inter, dopo che ieri pomeriggio è rientrata da Riad, è attesa dal primo allenamento in vista della prossima partita, quella contro l'Atalanta di Palladino di domenica prossima. "Con i rigori ancora in testa, l’Inter è rientrata dall’Arabia Saudita nel tardo pomeriggio. Chivu aspetta la squadra stamattina ad Appiano per un allenamento defaticante e magari una chiacchierata, con l’obiettivo di fissare due giorni di break per il Natale", come scrive La Gazzetta dello Sport.