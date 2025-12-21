FC Inter 1908
De Vrij, situazione resta delicata. “Se va via a gennaio, si punterà su…”

Stefan De Vrij potrebbe lasciare l'Inter già nel mercato di gennaio: il difensore non vuole perdere il Mondiale e reclama maggiore minutaggio
Matteo Pifferi Redattore 

Nonostante abbia giocato titolare in Supercoppa contro il Bologna, anche per via dell'infortunio di Acerbi, il futuro di Stefan De Vrij all'Inter è in bilico.

Il difensore ex Lazio, infatti, è in scadenza di contratto ma potrebbe lasciare il club nerazzurro già a gennaio per non perdere il treno mondiale, come anche raccontato da Fcinter1908.it.

"In aggiunta, resta aperta la questione De Vrij, che potrebbe spingere per andare via per non perdere il Mondiale. L’Inter vorrebbe aspettare la scadenza del suo contratto a fine stagione. Ma la situazione è delicata", spiega il Corriere dello Sport che poi aggiunge:

"Nel caso, comunque, per sostituirlo si punterà su un mancino, che possa fare anche il braccetto. E il preferito pare essere Muharemovic del Sassuolo".

