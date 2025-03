Ecco come i due tecnici potrebbero interpretare la gara per cercare di portarla a casa. Inzaghi viene da 7 vittorie di fila con i bergamaschi

Domani sera il big match tra Atalanta e Inter. Una gara d'alta classifica che potrebbe indirizzare la corsa scudetto. Ecco come i due tecnici potrebbero interpretare la gara per cercare di portarla a casa.

"Simone Inzaghi sa come annullare i poteri del tecnico dell’Atalanta. Lo sa da sempre: 11 vittorie su 21 sfide dirette. Lo sa soprattutto nelle ultime tre stagioni. C’è una serie aperta di sette vittorie per l’allenatore dell’Inter, che va avanti dal 2022. È un numero troppo grande per poter pensare che sia frutto solo della casualità. Troppo grande, pure, per evitare di credere che Gasperini non covi una voglia grande così di ribaltare la situazione, di interrompere la strisce e prendersi un posto al sole nella corsa scudetto", ricorda La Gazzetta dello Sport.