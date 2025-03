"Il tecnico di Grugliasco, che deve fare a meno anche di Sulemana per una lesione di primo grado del muscolo adduttore breve della coscia destra accusata ieri in allenamento, ha un’alternativa in meno in attacco dopo il forfait di Cuadrado, che sta svolgendo terapie insieme a Posch, Scalvini, Scamacca e Kossounou", scrive il Corriere della Sera ed Bergamo.