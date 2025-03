Atalanta-Inter si preannuncia come uno snodo cruciale nella lotta per lo scudetto. L'esito dello scontro diretto potrebbe sciogliere alcuni nodi nella corsa al titolo, con il Napoli spettatore interessato: un pareggio favorirebbe infatti la squadra di Conte, a patto che questa riesca a vincere contro il Venezia.

Oltre alla classifica, la partita rappresenta anche un nuovo capitolo del duello tra due allenatori che, pur adottando moduli simili, 3-4-2-1 per Gasperini e 3-5-2 per Inzaghi, si distinguono per principi di gioco differenti.