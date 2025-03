"Qui si fa lo scudetto. È il senso o lo slogan di Atalanta-Inter domani sera a Bergamo. Gian Piero Gasperini ha davanti a sé l’occasione della vita, un’opportunità forse irripetibile a meno che Gasp in estate non si sieda sulla panchina di una grande squadra, come la Juve. Simone Inzaghi ha molto da perdere, forse tutto. Nessuno criticherebbe Gasperini se non vincesse lo scudetto. Molti, forse tutti, parlerebbero di semi-fallimento, se Inzaghi non centrasse l’obiettivo, perché l’Inter è considerata la squadra più forte. Una non sottile linea rossa psicologica. La pressione è tutta su Inzaghi", scrive La Gazzetta dello Sport.