Attacco Inter? Chivu non ha problemi a scegliere. E col Como opterà per questa coppia

Non ci sono più solo Lautaro e Thuram, ora Chivu può contare anche sue due giovani come Bonny ed Esposito che stanno facendo sempre bene
Andrea Della Sala Redattore 

L'attacco dell'Inter, quest'anno dà ampie garanzie. Non ci sono più solo Lautaro e Thuram, ora Chivu può contare anche sue due giovani come Bonny ed Esposito che stanno facendo sempre bene quando chiamati in causa.

"Domani, a San Siro contro il Como, Chivu ripartirà dal sodalizio più rodato ed esperto: Lautaro, fresco dopo una partita intera ad applaudire in giacca a vento, insieme a Thuram, sostituito poco dopo il secondo gol al Venezia. Ma i titolari ora sentono alle spalle la genuina spinta delle due giovanissime novità, che si sono integrate alla perfezione nei meccanismi tattici della squadra e nelle dinamiche di spogliatoio", scrive La Gazzetta dello Sport.

"L’allenatore non si prende alcun premio per la gestione («Il merito è stato dei ragazzi e di chi ha saputo portarli all’Inter») ma ha avuto coraggio nel difendere le sue scelte, anche senza ricorrere a spiegazioni di comodo. Quando ha tolto Lautaro nel derby, è stato obbligato a rinunciarvi perché i due giorni di febbre precedenti alla partita lo avevano debilitato. E quando ha replicato lo schema a Madrid, ha ragionato in prospettiva. Mentre poteva immaginare di pareggiare contro l’Atletico, ottenendo un risultato prezioso che poi è sfumato a tempo scaduto, aveva bisogno di Lautaro per scassinare il salvadanaio del Pisa. Non sempre le decisioni sono giuste ma è sempre giusto decidere, quando si rappresenta l’Inter", aggiunge il quotidiano.

