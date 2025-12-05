"Domani contro il Como di Fabregas (ore 18) si rivedranno dal primo minuto le prime linee dell’Inter. Ma Chivu potrebbe puntare di nuovo su Diouf dal primo minuto e ancora largo a destra nel centrocampo a cinque. Il ballottaggio con Carlos Augusto è aperto ma è uno di quei nodi che l’allenatore scioglierà soltanto prima della partita. Dal lato opposto invece Dimarco riprenderà possesso della sua fascia; in mezzo Barella, Calhanoglu e Zielinski (più chance per lui che per Sucic o Mkhitaryan che possono subentrare a gara in corso). In porta tornerà Sommer, davanti a lui il terzetto composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. In attacco riecco la ThuLa, coppia “scoppiata” solo per esigenze di turnover in Coppa Italia contro il Venezia, ma in panchina Pio e Bonny scalpitano. Restano in quattro ancora ai box: Dumfries, Darmian, Palacios e Di Gennaro", scrive La Gazzetta dello Sport.