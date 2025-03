Passi avanti per il nuovo stadio di Inter e Milan. I due club hanno spedito il documento al Comune di Milano che ora analizzerà nel dettagli la proposta.

"Il percorso è ancora lungo, ma ora l’Inter e il Milan vanno avanti spediti verso la costruzione di un nuovo San Siro accanto all’attuale. Nelle prossime ore il Comune inizierà a valutare la proposta economica e il progetto di fattibilità che illustra le linee guida per l’acquisto del Meazza e delle aree adiacenti. Il documento ieri sera al momento di andare in stampa era oggetto delle ultime revisioni da parte dei legali delle due proprietà americane, Oaktree e RedBird. Se è stato consegnato via Pec ieri notte (nella serata... a stelle e strisce) o se sarà inviato oggi, a questo punto è un dettaglio. La strada ormai è tracciata perché i due club convergono su tutti gli aspetti chiave", scrive La Gazzetta dello Sport.