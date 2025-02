"Invece, così non è stato almeno sino ad oggi. Balotelli aveva debuttato nel finale della vittoriosa trasferta di Parma, ma nelle settimane successive, anche quando la sua condizione fisica era cresciuta, il minutaggio non era aumentato. Anche perché il cambio di allenatore non gli aveva portato fortuna: il 4-3-3 proposto da Vieira è infatti centrato su Pinamonti, con due ali al suo fianco. L’ultima presenza del giocatore (sono 6 gli spezzoni: 56 minuti in tutto) risale al 21 dicembre, in casa contro il Napoli. Una gara in cui Balotelli era andato due volte vicino al gol del pareggio proprio nelle fasi finali. Poi, però, qualche acciacco e alcune settimane fatte a scartamento ridotto per l’influenza, lo avevano sempre escluso dalla lista dei convocati. E anche quando era rientrato a tempo pieno, come nella settimana che ha preceduto l’ultima trasferta di Firenze, è stato lasciato a casa. Interpretando il suo ultimo messaggio social, l’idea di Balotelli parrebbe quella di insistere nella sua avventura genoana, provando a far cambiare idea a Vieira ed al club. Di sicuro non gradisce l’ipotesi di un trasferimento all’estero, ma più di ogni altra cosa mantiene la convinzione di poter fare bene in rossoblù", aggiunge Gazzetta.