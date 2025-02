BALOTELLI VUOLE L'ITALIA

“Una comunicazione via social con un messaggio preciso: il giocatore, contrariamente a quanto pensavano in molti, visti i difficili rapporti con l’allenatore Patrick Vieira, non rescinderà il suo contratto con il Genoa e andrà avanti sino a giugno. D’altra parte il suo è anche un percorso obbligato: ormai, per regolamento, non può più accasarsi in Italia. Può trovare squadra solo all’estero, in caso di interruzione del rapporto con il club rossoblù, e solo in quei paesi in cui il mercato è ancora aperto, come la Turchia (chiude l’11 febbraio) o il Brasile (termine delle trattative il 28 febbraio). Balotelli però ha sempre fatto sapere di voler giocare in Italia, nel nostro campionato, in serie A, per cui è difficile che possa prendere in considerazione queste ipotesi.