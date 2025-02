Attitudini allenamento e spirito di sacrificio che il tecnico non sembra vedere per ora in Mario Balotelli, ancora ai margini

Mi piace la sua mentalità e sono contento del suo comportamento sul campo perché si impegna al massimo. Può dare tantissimo alla squadra. Mi piace la sua attitudine quando si allena“. Attitudini allenamento e spirito di sacrificio che il tecnico non sembra vedere per ora in Mario Balotelli ancora ai margini verso un’altra mancata convocazione e, come aveva già spiegato il DS Ottolini, finito in fondo alle gerarchie".