Dopo tre sconfitte consecutive, Inzaghi vuole scuotere l’Inter e sottolinea la solidità costruita in quattro anni, nonostante i limiti economici. Il tecnico nerazzurro è carico in vista della semifinale col Barcellona, questa sera il primo atto al Montjuic, dove ritroverà Marcus Thuram. "C'è aria di ThuLa su Barcellona. Un azzardo, forse. Ma Inzaghi è tentato dal calare subito l'asso Thuram sul prato dello stadio Olimpico, accanto al capitano Lautaro. La tentazione è forte, la ThuLa come scossa dopo 3 sconfitte in 8 giorni e per dribblare l'incubo di perdere tutto ciò che l'Inter pensava di vincere", sottolinea il Giornale.