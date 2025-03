"Nicolò Barella è il miglior assist-man dell’Inter in tutte le competizioni 2024-25: il centrocampista ha effettuato 7 passaggi o cross decisivi per segnare un gol (suo, ieri sera, il cross per la rete di Thuram). Barella è anche il centrocampista centrale di Serie A con più assist in tutte le competizioni 2024/25. Da quando Barella milita nell’Inter (2019-20), solo Leao (Milan) ha servito più assist di lui (49 a 48) tra i giocatori di A, in ogni competizione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.