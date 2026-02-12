Cristian Chivu non sa ancora se contro la Juventus sabato sera a San Siro potrà avere a disposizione Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, che stanno cercando di recuperare dai rispettivi acciacchi. Ma l'allenatore dell'Inter può concedersi il lusso di non essere troppo in ansia, visto che la squadra ha dimostrato di poter sopperire alla grande alla loro assenza:

"L’Inter corre veloce anche senza di loro (Barella e Calhanoglu, ndr): due vittorie su due in campionato senza Barella, si arriva addirittura a otto su otto senza Calha, considerando tutte le gare di questa Serie A in cui non è stato a disposizione o è rimasto in panchina".

"Intendiamoci: Chivu è ben contento di averli, ma non ha fretta di rischiare. Anche perché proprio il ritrovato Zielinski dà amplissime garanzie lì in mezzo, pure dal dischetto come testimonia anche il precedente con i bianconeri: ecco perché, se Barella, peraltro reduce da uno stop di durata più breve, ha ottime chance di partire dall'inizio con il polacco e Mkhitaryan (ma anche Sucic è sempre pronto), Hakan potrebbe accomodarsi in panchina, almeno inizialmente, prendendosi un po’ di tempo per tornare al massimo della condizione".