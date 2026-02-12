L'Inter affronterà la Juve sabato sera a San Siro. La squadra bianconera avrà tutti i giocatori a disposizione eccetto Vlahovic e Milik:
Juve, Spalletti quasi al completo contro l’Inter. Ok Conceicao, le condizioni di McKennie
"Salvo brutte sorprese negli ultimi due allenamenti prima del derby d’Italia, Luciano Spalletti affronterà l’Inter con soltanto due indisponibili, quelli di lunga data: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Francisco Conceiçao ha infatti recuperato dagli acciacchi fisici dell’ultima settimana, mentre Weston McKennie non preoccupa anche se ieri si è allenato a parte per via di un taglio alla caviglia rimediato la scorsa domenica nell’ultima partita di Serie A, contro la Lazio", riporta La Gazzetta dello Sport.
