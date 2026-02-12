L'Inter affronterà la Juve sabato sera a San Siro. La squadra bianconera avrà tutti i giocatori a disposizione eccetto Vlahovic e Milik

"Salvo brutte sorprese negli ultimi due allenamenti prima del derby d’Italia, Luciano Spalletti affronterà l’Inter con soltanto due indisponibili, quelli di lunga data: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Francisco Conceiçao ha infatti recuperato dagli acciacchi fisici dell’ultima settimana, mentre Weston McKennie non preoccupa anche se ieri si è allenato a parte per via di un taglio alla caviglia rimediato la scorsa domenica nell’ultima partita di Serie A, contro la Lazio", riporta La Gazzetta dello Sport.