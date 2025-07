Da Barella e Dimarco a Darmian e Bastoni: il blocco italiano al fianco di Chivu nel confonto

"Charlotte, la città del North Carolina sarà ricordata come quella della disfatta nel primo Mondiale per club, degli stracci di spogliatoio volati in pubblico e pure della riunione immediata per iniziare a ricomporre ogni frattura. Proprio in questo aspetto, ha avuto un ruolo diretto la truppa italiana. Il vicecapitano Nicolò Barella, gli altri nazionali azzurri, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, senza dimenticare i più esperti Francesco Acerbi e Matteo Darmian, quest’ultimo preziosissimo non solo nel ruolo di tuttofare in campo, ma anche esempio di educazione e buon senso fuori. Tutti insieme hanno partecipato in prima linea al faccia a faccia voluto da Chivu. Hanno ascoltato ed espresso il proprio punto di vista per il bene dell’Inter e con l’intento di aggiustare la rotta di navigazione prima che fosse troppo tardi. Non c’era fazione o partito per il quale schierarsi, nessuna X su una scheda elettorale, ma esigenze primarie di spogliatoio di riaffermare, equilibri su cui mediare", spiega La Gazzetta dello Sport.